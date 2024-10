Halloween, inizia Teatro in Famiglia al Teatro Eduardo De Filippo (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel giorno di Halloween, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, inizia ufficialmente la terza edizione di Teatro In Famiglia. Giovedì 31 ottobre al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, inizia ufficialmente la terza edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da 2anews.it - Halloween, inizia Teatro in Famiglia al Teatro Eduardo De Filippo Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nel giorno di, alDedi Arzano,ufficialmente la terza edizione diIn. Giovedì 31 ottobre alDedi Arzano, diretto da Roberta Stravino,ufficialmente la terza edizione diIn, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da

LA RASSEGNA - "Teatro in Famiglia", da giovedì 31 ottobre al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano

Giovedì 31 ottobre al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, inizia ufficialmente la terza edizione di Teatro In Famiglia, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal ...

La famiglia Addams in scena al Teatro Valdocco

Giovedì 31 ottobre alle ore 21, Dimensione Eventi presenta il muscial La Famiglia Addams uno spettacolo esilarante per la serata di Halloween nel cuore di Torino, al Teatro Valdocco (Via Sassari 28/b) ...

"In una notte di Halloween": al Teatro la Ribalta un'esperienza magica per le famiglie

La compagnia teatrale La Ribalta è lieta di annunciare lo spettacolo “In una notte di Halloween ... inizio della stagione 2024/25 delle Piccole Emozioni. Scritto e diretto da Valentina Mustaro, lo ...

Halloween in Toscana, borghi in festa e misteri nei musei: cosa fare

Dolcetto o scherzetto? tra zucche intagliate, fantasmi e creature mostruose, anche la Toscana si prepara per la notte più paurosa dell'anno. Sono tanti ...