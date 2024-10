361magazine.com - Grande Fratello, Eleonora rompe il silenzio dopo l’uscita. Le prime parole

(Di martedì 29 ottobre 2024)de Le Non è la Rai ha dovuto abbandonare la Casa. Le, ieri sera nel corso della diretta in Casa è arrivato il marito diCecere La gieffina ha ascoltato con attenzione le dichiarazioni del marito prima di compiere una scelta decisiva: “Mai avrei voluto interre questo tuo sogno, Questa famiglia che abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo difeso. Le bambine hanno bisogno di te e io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio“. Leggi anche “La Volta Buona”,Rocco Siffredi ecco i volti noti della settimana Le dichiarazioni dell’ex gieffinaCecere ha lasciato la Casa più spiata d’Italia ed è torna attiva sui social condividendo un post di ringraziamento.