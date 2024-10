Fontana “In Liguria ha vinto il centrodestra, il campo largo ha perso” (Di martedì 29 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “È inutile che si cerchi di nascondere una vittoria e una sconfitta. C’è una persona che vince e c’è una persona che perde. C’è un’alleanza che vince e una che perde. In Liguria, ha vinto il centrodestra”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori pediatrici all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, commentando il risultato delle elezioni in Liguria dove ha vinto il candidato del centrodestra Marco Bucci xh7/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Fontana “In Liguria ha vinto il centrodestra, il campo largo ha perso” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “È inutile che si cerchi di nascondere una vittoria e una sconfitta. C’è unana che vince e c’è unana che perde. C’è un’alleanza che vince e una che perde. In, hail”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio, a margine dell’inaugurazione dei nuovi ambulatori pediatrici all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, commentando il risultato delle elezioni indove hail candidato delMarco Bucci xh7/col3/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

