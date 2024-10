Fisco: Italia spaccata a metà, su 15% contribuenti pesa 63% Irpef. Gli altri sono “furbi” (Di martedì 29 ottobre 2024) Pagano sempre i "Pantaloni". In questo caso il 15% dei contribuenti Italiani che denunciano un reddito oltre i 35mila euro. E' questo, in sintesi, il monito che emerge dal report 'Le dichiarazioni dei redditi 2022: l’analisi Irpef e delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia di contribuenti e territori negli ultimi 15 anni", presentato alla Camera dall'Osservatorio Itinerari Previdenziali L'articolo Fisco: Italia spaccata a metà, su 15% contribuenti pesa 63% Irpef. Gli altri sono “furbi” proviene da Firenze Post. .com - Fisco: Italia spaccata a metà, su 15% contribuenti pesa 63% Irpef. Gli altri sono “furbi” Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Pagano sempre i "Pantaloni". In questo caso il 15% deini che denunciano un reddito oltre i 35mila euro. E' questo, in sintesi, il monito che emerge dal report 'Le dichiarazioni dei redditi 2022: l’analisie delle altre imposte dirette e indirette per importi, tipologia die territori negli ultimi 15 anni", presentato alla Camera dall'Osservatorio Itinerari Previdenziali L'articolo, su 15%63%. Gli” proviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’Italia spaccata dell’Irpef: il 15% dei contribuenti paga i servizi per tutti gli altri; Fisco: Italia spaccata a metà, su 15% contribuenti pesa 63% Irpef. Gli altri sono “furbi”; Irpef, il 63% delle imposte è pagato solo dal 15% degli italiani; Redditometro, maggioranza di governo divisa: Lega e Forza Italia sono contro; Fisco ingiusto per l’85% degli italiani: sì a un’imposta sui super ricchi; "Ha ragione Mattarella, l'Italia non va spaccata". Intervista di Luigi Sbarra a "Il Messaggero"; Leggi >>>

Fisco: Italia spaccata a metà, su 15% contribuenti pesa 63% Irpef. Gli altri sono “furbi”

(firenzepost.it)

Paga sempre Pantalone. In questo caso il 15% dei contribuenti italiani che denunciano un reddito oltre i 35mila euro. E' questo, in sintesi, il monito che emerge dal report 'Le dichiarazioni dei reddi ...

L’Italia spaccata dell’Irpef: il 15% dei contribuenti paga i servizi per tutti gli altri

(msn.com)

I nuovi numeri dell’Osservatorio Itinerari previdenziali sulle entrate fiscali: dal 2008 al 2022 gettito su del 25%, ma la spesa per il welfare è più che raddoppiata ...

Ceto medio tartassato dal Fisco: il 15% paga oltre il 63% delle imposte

(informazione.it)

I contribuenti che in Italia dichiarano almeno 35mila euro sono circa 6,4 milioni, il 15,27% del totale, ma pagano il 63,4% delle imposte mentre quelli che dichiarano meno di 15mila sono poco meno di ...

Irpef, il 63% delle imposte è pagato solo dal 15% degli italiani

(quifinanza.it)

Il 15% degli italiani con redditi superiori a 35mila euro paga imposte come l’Irpef per il 63% del totale, ma ottiene poco in cambio ...