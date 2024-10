Calciomercato.it - Firma con l’Inter, scoppia subito il caso: “Scelta senza senso”

(Di martedì 29 ottobre 2024)congià ufficializzata, mail: per i tifosi questanon ha alcun, cosa è successo Reduce dal 4-4 contro la Juventus, una partita che ha lasciato più di un rammarico per i due punti persi,vuole ripartirea vincere e spera di poter approfittare della sfida contro l’Empoli di mercoledì pomeriggio.conil: “” (LaPresse) – Calciomercato.itIntanto ieri è stato approvato il Bilancio e dalle pagine sono emerse anche alcune importanti novità dal punto di vista del mercato. In particolare sono stati ufficializzati i rinnovi di Francesco Acerbi e Matteo Darmian: entrambi hanno prolungato per un’altra stagione e quindi dovrebbero restare alfino al 2026.