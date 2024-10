Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario (Di martedì 29 ottobre 2024) Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Casa accompagnata da una clip tratta da Temptation Island. La stessa nella quale si lamentava che l’ex compagno Alfonso D’Apice non le permetteva di indossare costumi sgambati a causa della sua gelosia. In realtà, un video social racconta il contrario. Fanpage.it - Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024), nuova concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Casa accompagnata da una clip tratta da Temptation Island. La stessa nella quale si lamentava che l’ex compagnoD’Apice non ledi indossarea causa della sua gelosia. In realtà, unsocial racconta il

Federica Petagna al GF: “Alfonso non mi permetteva costumi sgambati”, ma un video dimostra il contrario

(fanpage.it)

Federica Petagna, nuova concorrente del Grande Fratello, è entrata nella Casa accompagnata da una clip tratta da Temptation Island ...

Da Temptation Island al Grande Fratello: Federica entra nel reality di Canale 5

(msn.com)

Le indiscrezioni che sono trapelate in rete vengono confermate durante la puntata del 28 ottobre. Dopo la sua partecipazione al reality dei sentimenti, Federica (senza Alfonso) entra al GF.

Grande Fratello, Federica Petagna entra nella Casa: la reazione dell'ex fidanzato Alfonso D’Apice sui social

(notizie.it)

Federica Petagna ieri sera è entrata al Grande Fratello come nuova concorrente: immediata la reazione dell'ex fidanzato Alfonso sui social ...

Federica Petagna, i rumor rivelano le sue intenzioni al GF: cosa vuole fare

(informazione.it)

Lo scorso anno il Fratello ha dato vita per la prima volta ad un vero e proprio crossover con Temptation Island. Un incrocio ben riuscito che non poteva non stuzzicare l’interesse del pubblico anche d ...