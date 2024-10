Formiche.net - Esplorazione lunare e mondi abitabili. La Nasa aggiorna il programma Artemis e il telescopio Roman

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con il ritorno sulla Luna come obiettivo primario della missioneIII, laha rito e selezionato nove aree candidate attorno al Polo Sudcome potenziali siti di atterraggio (Peak near Cabeus B, Haworth, Malapert Massif, Mons Mouton Plateau, Mons Mouton, Nobile Rim 1, Nobile Rim 2, de Gerlache Rim 2 e Slater Plain). Questa regione, mai esplorata da missioni con equipaggio, offre opportunità uniche, con terreni antichi e zone permanentemente ombreggiate, che potrebbero contenere risorse preziose come l’acqua. “riporterà l’umanità sulla Luna visitando aree inesplorate”, ha dichiarato Lakiesha Hawkins della Moon to Mars program office.