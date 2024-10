Calciomercato.it - Esame Inter per il nuovo difensore della Juventus: costa meno di 5 milioni

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Juve a caccia di unsul mercato per la finestra di gennaio: c’è un profilo caldo sul taccuinodirigenza bianconera Laesce indenne dal catino di San Siro, strappando un punto alla rivaledopo essere stata sotto per 4-2 a inizio ripresa dello spettacolare Derby d’Italia di domenica pomeriggio. Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itYildiz trascina la ‘Vecchia Signora’ alla rimonta, subentrando dalla panchina dopo l’esclusione iniziale. Oltre al fantasista turco ha fatto discutere anche la scelta di Thiago Motta di confermare al centrodifesa capitan Danilo, lasciando per la seconda volta consecutiva fuori Gatti. Ilitaliano potrebbe riprendersi una maglia da titolare già domani sera nel turno infrasettimanale contro il Parma, mentre il nazionale brasiliano ancora una volta non ha convinto al fianco di Kalulu.