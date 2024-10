Eleonora Chinello, la 14enne morta investita mentre andava a scuola: i genitori donano gli organi (Di martedì 29 ottobre 2024) Eleonora Chinello, una giovane studentessa di 14 anni, ha perso la vita il 28 ottobre dopo essere stata travolta da un’auto mentre stava andando in bici a Liettoli per prendere il bus per andare alla sua scuola, l’Istituto Maria Lazzari, dove frequentava da appena un mese il primo anno di ragioneria. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova, lungo via San Polo. Eleonora avrebbe compiuto 15 anni il prossimo gennaio. Il violento impatto con una Volkswagen Golf le ha provocato ferite troppo gravi: nonostante un intervento chirurgico urgente, nel pomeriggio i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della giovane. Thesocialpost.it - Eleonora Chinello, la 14enne morta investita mentre andava a scuola: i genitori donano gli organi Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024), una giovane studentessa di 14 anni, ha perso la vita il 28 ottobre dopo essere stata travolta da un’autostava andando in bici a Liettoli per prendere il bus per andare alla sua, l’Istituto Maria Lazzari, dove frequentava da appena un mese il primo anno di ragioneria. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata a Sant’Angelo di Piove di Sacco, in provincia di Padova, lungo via San Polo.avrebbe compiuto 15 anni il prossimo gennaio. Il violento impatto con una Volkswagen Golf le ha provocato ferite troppo gravi: nonostante un intervento chirurgico urgente, nel pomeriggio i medici hanno dovuto dichiarare il decesso della giovane.

