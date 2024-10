Notizie.com - Date pagamento assegno unico novembre: quando riceverai il bonifico INPS

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ha già comunicato quali saranno ledidell’Universale durante il mese di: il calendario completo. Il mese di ottobre si avvia alla conclusione ed in molti si chiedonol’erogherà i pagamenti delle pensioni o delle varie prestazioni assistenziali relative alla mensilità di. Le, in molti casi, sono state già comunicate, tra queste quelle per i pagamenti dell’Universale.il(Notizie.com)I percettori del sostegno economico, rivolto alle famiglie con figli a carico sino a 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili, dunque, possono già saperericeveranno gli importi calcolati dall’istituto di previdenza sociale.