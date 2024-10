Dalle iniziative per la promozione di merito e mobilità sociale alla vittoria del concorso di ammissione per allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna: la storia di Leonid e Melissa (Di martedì 29 ottobre 2024) Melissa Libardi e Leonid Kolesnik sono tra i vincitori del concorso di ammissione per allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna. Il loro percorso alla Scuola tuttavia era già iniziato grazie alle attività di Orientamento e mobilità sociale: tra il quarto e il quinto anno di liceo Melissa, proveniente da Sant’Agata dei Goti, un paese in provincia di Benevento, ha partecipato alla Scuola di Educazione Civica , trampolino di lancio che le ha permesso di iscriversi a Pisa al primo anno di Giurisprudenza; invece Leonid, residente a Sassari, ha conosciuto la Scuola grazie al progetto MeMo : questo è stato il primo passo per poi vincere il concorso al Sant’Anna e iscriversi a Ingegneria Aerospaziale. Quotidiano.net - Dalle iniziative per la promozione di merito e mobilità sociale alla vittoria del concorso di ammissione per allievi ordinari della Scuola Superiore Sant’Anna: la storia di Leonid e Melissa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024)Libardi eKolesnik sono tra i vincitori deldiper. Il loro percorsotuttavia era già iniziato grazie alle attività di Orientamento e: tra il quarto e il quinto anno di liceo, proveniente da Sant’Agata dei Goti, un paese in provincia di Benevento, ha partecipatodi Educazione Civica , trampolino di lancio che le ha permesso di iscriversi a Pisa al primo anno di Giurisprudenza; invece, residente a Sassari, ha conosciuto lagrazie al progetto MeMo : questo è stato il primo passo per poi vincere ilale iscriversi a Ingegneria Aerospaziale.

