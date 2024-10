Lanazione.it - Da Vinci, sciopero e rabbia: "Il cantiere deve chiudere quando facciamo lezione"

(Di martedì 29 ottobre 2024)per chiedere più sicurezza e meno rumore. Ieri mattina la stragrande maggioranza degli studenti del liceo scientifico Leonardo Danon è entrata in classe. "No ai lavori durante l’orario scolastico. Noi teniamo alla nostra sicurezza. E voi?": questo il messaggio scritto sullo striscione appeso proprio all’ingresso del liceo, che venerdì scorso è stato evacuato in seguito alla comparsa di alcune crepe in corrispondenza delallestito per l’adeguamento sismico. "Abbiamo deciso di non entrare per chiedere che i lavori, così impattanti e rumorosi, non avvengano più durante le lezioni", dicono i ragazzi del collettivo del Maggio, caschetti in testa per indicare che la priorità è la sicurezza. "La protesta non è contro la dirigente e il personale, che hanno fatto il possibile – aggiungono –. Contestiamo la generale condizione degli istituti pubblici.