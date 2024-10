Cultweb.it - Com’è morto Rino Gaetano? Verità e misteri della scomparsa del grande cantautore

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)è stato uno dei più intelligenti cantautori italiani. Calabrese di nascita, ma romano d’adozione, morì il 2 giugno del 1980 in un incidente stradale sulla via Nomentana. Un evento reso ancora più tragico dalla giovane età del musicista, che aveva solo 31 anni. E da una serie di circostanze, sfumate quasi nella leggenda metropolitana, secondo cui sarebbe stato rifiutato da diversi ospedali, prima di spirare. Cosa che lui stesso avrebbe predetto in una canzone 10 anni prima.aveva trascorso le ore antecedenti alla morte assieme ad alcuni amici. Poi, montò in macchina, una Volvo 343 grigio metallizzato, percorrendo via Nomentana, strada che conosceva a menadito, visto che vi abitava con i genitori e la sorella Anna. L’ipotesi più plausibile fu il malore o un colpo di sonno.