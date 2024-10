Movieplayer.it - Christopher Lee sarà ancora Saruman ne Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ecco come

(Di martedì 29 ottobre 2024) La voce profonda di SirLee tornerà a rivivere per il film d'animazione che rilancia la saga de Il. Il: Ladeivedrà il ritorno di una voce incredibilmente celebre, quella di SirLee. L'icona di Hollywood che ha prestato la sua voce allo stregonenella saga di Peter Jackson tornerà a dar voce alla versione animata del personaggio nel film in arrivo col benestare dei suoi eredi. La produttrice di The War of ThePhilippa Boyens ha spiegatopossibile il suo ritorno dopo che il divo è scomparso nel 2015. Diretto da Kenji Kamiyama, il film animato è ambientato centinaia di anni primaeventi della trilogia di