Chiesa è ancora un mistero per Slot e il Liverpool: “A volte si allena e poi è di nuovo infortunato” (Di martedì 29 ottobre 2024) Arne Slot torna a parlare di Federico Chiesa e del suo impiego al Liverpool. L'allenatore dei Reds è cauto sul suo rientro: "È difficile dire quando rientri dato che lui ha spesso alti e bassi. A volte è lì con noi, si allena per qualche giorno e poi esce di nuovo per infortunio". Fanpage.it - Chiesa è ancora un mistero per Slot e il Liverpool: “A volte si allena e poi è di nuovo infortunato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arnetorna a parlare di Federicoe del suo impiego al. L'tore dei Reds è cauto sul suo rientro: "È difficile dire quando rientri dato che lui ha spesso alti e bassi. Aè lì con noi, siper qualche giorno e poi esce diper infortunio".

Il tecnico olandese torna sulla condizione fisica dell'attaccante italiano. Per lui un possibile ritorno in Serie A?

Arne Slot, allenatore del Liverpool, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Lega inglese contro il Brighton, ritorna a parlare della situazione.

Il Liverpool, nel quarto turno di Carabao Cup, affronta il Brighton e Arne Slot, allenatore dei Reds, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "Bradley? Conor si sta allenando di nuovo ...

(juventusnews24.com)

