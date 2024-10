Notizie.com - Cellulare alla guida: stangata terribile se sei recidivo, cosa si rischia ora

(Di martedì 29 ottobre 2024) La riforma del Codice della Strada sta per diventare legge, tra poche settimane il testo approderà in Aula al Senato: le sanzioni previste per l’utilizzo dello smartphone. Durante il prossimo mese, la riforma del Codice della strada approderà in Senato per il via libera definitivo, in seguito all’approvazione incassata dCommissione Ambiente. Dopo l’ultimo passaggio, che prevede la discussione in Aula, difatti, il testo, che contiene nuove regole, diverrà legge.se seisiora (Notizie.com)Fra le modifiche introdotte driforma, anche una stretta per chi utilizza lo smartphone. Oltre all’inasprimento delle sanzioni previste per chi viene trovatocon il, salgono anche le multe per i recidivi con l’introduzione della cosiddetta “sospensione breve” della patente.