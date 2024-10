"Cellino? Fu lei a volerlo": Al Bano, un'ultima bomba su Romina Power (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono un uomo con valori tradizionali": Al Bano Carrisi, intervistato dal Corriere della Sera, respinge le accuse secondo cui sarebbe possessivo. E a conferma di questo ha svelato: "Non è vero che fui io a insistere con Romina Power (sua ex moglie, ndr) per trasferirci a Cellino, fu lei a volerlo". Parlando di un ricordo della sua infanzia, poi, il cantante ha raccontato: "Quando vidi mio padre per la prima volta. Avevo due anni e lui tornava dalla guerra. Mi ci volle un po' per abituarmi a chiamarlo 'papà'". Al Bano ha ribadito l'amore per la sua terra, la Puglia: "Sapesse quante volte mi hanno proposto di trasferirmi all'estero. Stati Uniti, Parigi, Monte Carlo. Ma io ho investito tanto nella mia terra". Il suo unico rammarico, ha poi rivelato, è che "a Cellino San Marco, negli anni, ho fatto venire centinaia di giornalisti da tutto il mondo. Cinesi, russi, coreani. Liberoquotidiano.it - "Cellino? Fu lei a volerlo": Al Bano, un'ultima bomba su Romina Power Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono un uomo con valori tradizionali": AlCarrisi, intervistato dal Corriere della Sera, respinge le accuse secondo cui sarebbe possessivo. E a conferma di questo ha svelato: "Non è vero che fui io a insistere con(sua ex moglie, ndr) per trasferirci a, fu lei a". Parlando di un ricordo della sua infanzia, poi, il cantante ha raccontato: "Quando vidi mio padre per la prima volta. Avevo due anni e lui tornava dalla guerra. Mi ci volle un po' per abituarmi a chiamarlo 'papà'". Alha ribadito l'amore per la sua terra, la Puglia: "Sapesse quante volte mi hanno proposto di trasferirmi all'estero. Stati Uniti, Parigi, Monte Carlo. Ma io ho investito tanto nella mia terra". Il suo unico rammarico, ha poi rivelato, è che "aSan Marco, negli anni, ho fatto venire centinaia di giornalisti da tutto il mondo. Cinesi, russi, coreani.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al Bano Carrisi, stoccata a Romina Power: "? Fua volerlo"; Al Bano, il chiarimento (velenoso) su Romina Power e l'appello a Celentano: cosa ha detto; Al Bano: “Ho rischiato di diventare consuocero di Madonna”; Al Bano: «Se avessi investito a Milano quello che ho investito in Puglia sarei Musk. Celentano? Vorrei rivederlo, come Teocoli. Romina? L'ho vista 20 giorni fa»;, tutto pronto per la festa patronale e la "fera te lu cappottu": il programma; Il Presidente Massimoincontra il Consiglio Direttivo CONFAPI; Leggi >>>

Al Bano, l'appello a Celentano e il chiarimento (velenoso) su Romina Power: cosa ha detto

(libero.it)

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato della voglia di rivedere il ‘Molleggiato’ e si è lasciato andare a un’inedita dichiarazione sull’ex moglie.

Al Bano: «Se avessi investito a Milano quello che ho investito in Puglia sarei Musk... Celentano? Vorrei rivederlo. Romina? Vista 20 giorni fa»

(msn.com)

Al Bano Carrisi, da dove sta rispondendo al telefono? «Da Zagabria, a casa di mia figlia Cristel che vive qui con la famiglia. Ho quattro nipoti, tre di loro stanno qui. Ma lo sa che questi bambini pa ...

Brescia-Balotelli è finita! Cellino lo licenzia per “giusta causa”

(football-magazine.it)

Che il divorzio fosse ormai alle porte lo aveva fatto capire lo stesso Cellino nei giorni scorsi. “La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto – aveva ammesso – Io l’ho tentata, il resto l’ha fatto ...

Al Bano, ecco la casa (maestosa) a Cellino San Marco dove vive con Loredana Lecciso

(libero.it)

Le Tenute Carrisi immerse nel verde si trovano in Puglia, in provincia di Brindisi e si estendono per diversi ettari con piscina, vigneti, spa e un ristorante.