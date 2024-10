Anteprima24.it - “Castel Volturno Libera”: di nuovo al servizio dei cittadini

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Dopo il consiglio comunale ‘elettorale’, abbiamo preso la decisione come gruppo politico di riprendere l’attività.è dialdella Città e dei”. A renderlo noto è Cesare Diana, Responsabile del gruppo politico, che sottolinea: “Bassissimo il livello istituzionale tenuto in consiglio comunale, dove la maggioranza ha fatto apparire una correzione di un fondo obbligatorio, facendo lievitare le perdite da 26 a 29 milioni di euro (soldi che in base ai progetti dell’attuale amministrazione devono essere pagati daiper intero), come se fosse un’operazione eccezionale e di ‘verità’, termine più volte ripetuto dalla maggioranza”. “In realtà – precisa Diana – è un’indicazione della corte dei conti, che dovrebbe sindacare sul piano di riequilibrio finanziario per impedire il dissesto.