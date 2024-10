Caso Cecchettin, svelato l'audio della telefonata al 112 e il video dell'aggressione (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri, nel corso di Pomeriggio Cinque, su Canale 5, sono stati diffusi nuovi dettagli sulla tragica notte dell'11 novembre scorso, quando Filippo Turetta, studente di Torreglia, uccise la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin nella zona industriale di Fossò. Come noto, il processo a Turetta, che Veneziatoday.it - Caso Cecchettin, svelato l'audio della telefonata al 112 e il video dell'aggressione Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ieri, nel corso di Pomeriggio Cinque, su Canale 5, sono stati diffusi nuovi dettagli sulla tragica notte'11 novembre scorso, quando Filippo Turetta, studente di Torreglia, uccise la sua ex fidanzata Giulianella zona industriale di Fossò. Come noto, il processo a Turetta, che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Cecchettin : Turetta - scuse sarebbero ridicole per quello che ho fatto

(Lapresse.it)

Venezia, 25 ott. (LaPresse) – “Dal punto di vista emotivo, in certi momenti, penso che potrei chiedere scusa, ma credo che sia ridicolo vista la grave ingiustizia che ho commesso, sarebbero ridicole”. Lo ha detto Filippo Turetta, reo confesso della ...

Caso Cecchettin - Turetta confessa in aula : “L’ho uccisa perché non voleva tornare con me”

(Ildifforme.it)

La seconda udienza sull'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso 11 novembre, è in corso alla Corte di Assise di Venezia. Turetta ha deciso di non pronunciare mai il nome della sua vittima mentre, a fatica, ricostruisce ...

“Chiedeva aiuto, la picchiava”: audio e video shock sull’omicidio Giulia Cecchettin

(msn.com)

Svelato un audio inedito relativo alla chiamata di un testimone che ha assistito all'aggressioone di Turetta ai danni di Giulia Cecchettin.

L'audio del testimone che ha visto l'aggressione a Giulia Cecchettin: “C'è un ragazzo che picchia una ragazza”

(msn.com)

La trascrizione della telefonata al 112 arrivata alla centrale di Chioggia. È dell’uomo che ha visto a Vigonovo l’aggressione alla ragazza: «Se ne stanno ...

Omicidio di Giulia Cecchettin, le ultime immagini e la chiamata al 112

(informazione.it)

Il caso di Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo brutalmente uccisa a novembre 2023, continua a scuotere l'opinione pubblica. Recentemente, durante la trasmissione 'Pomeriggio Cinque', sono stati ...

Giulia Cecchettin, la telefonata al 112: «C'è un ragazzo che picchia una ragazza, non riesco a capire...». Ma nessuno intervenne

(corriereadriatico.it)

«Salve, chiamo da Vigonovo e dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento, è ...