Calcio femminile, l'Italia ferma sull'1-1 la Spagna a Vicenza: Beccari risponde a Redondo (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il 5-0 ai danni di Malta, nella seconda amichevole di questa sosta nazionali l'Italia ottiene un prestigioso pareggio contro la Spagna al 'Romeo Menti' di Vicenza. Dopo la vittoria per 3-2 nell'ultimo precedente, la squadra di Andrea Soncin ferma nuovamente le campionesse del mondo in carica e lo fa grazie a una grande reazione nel finale. La Spagna sblocca infatti la gara all'86' con Redondo, ma le azzurre non si lasciano scoraggiare e trovano il pareggio due minuti dopo con Beccari, facendo esplodere di gioia i circa 4.000 spettatori presenti.

LIVE Italia-Spagna, amichevole calcio femminile in DIRETTA: pochi minuti al via del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 La formazione di Andrea Soncin torna in campo dopo il netto successo dello scorso venerdì: al "Tre ...

C’è una nazionale che va come un treno: l’Italia femminile con il CT Soncin ha fatto passi da gigante

Italia femminile Soncin: da qaundo è sulla panchina della nazionale ha portato una nuova unità d'intenti ma soprattutto risultati sul campo ...

Italia-Spagna oggi, amichevole calcio femminile: orario, dove vederla in tv e streaming

Una sfida di lusso da affrontare a viso aperto. Oggi, martedì 29 ottobre, la Nazionale italiana di calcio femminile sfida allo Stadio Romeo Menti di ...

Nazionale calcio femminile. Calendario partite Italia donne

Nazionale italiana di calcio femminile prossime partite. Quando e dove gioca l’Italia. Avversarie, date e dove vedere le dirette in Tv. Palmares Mondiali e Europei. Nazionale calcio femminile.