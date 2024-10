Bullismo e cyberbullismo 'spiegati' al Buonarroti (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande successo per l’evento “Cyberisk, i tranelli della rete” organizzato dall’Istituto Tecnico Buonarroti di Caserta e fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Ruggiero per affrontare il tema del cyberBullismo e del Bullismo. La partecipazione attiva degli studenti delle classi prime Casertanews.it - Bullismo e cyberbullismo 'spiegati' al Buonarroti Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grande successo per l’evento “Cyberisk, i tranelli della rete” organizzato dall’Istituto Tecnicodi Caserta e fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Ruggiero per affrontare il tema del cybere del. La partecipazione attiva degli studenti delle classi prime

