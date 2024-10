Inter-news.it - Buchanan, ci siamo quasi! Sorpresa in vista per Empoli-Inter

(Di martedì 29 ottobre 2024) Rientrato in gruppo la settimana scorsa e già arruolabile per la sfida della scorsa domenica a San Siro contro la Juventus, prosegue il conto alla rovescia per il rientro in campo di Tajon. In tal sensopotrebbe essere unaABILE E ARRUOLABILE – Con la coperta corta sulle fasce a causa del forfait di Carlos Augusto – indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali, dopo l’infortunio in UEFA Champions League contro lo Young Boys – la situazione in casa nerazzurra perdi domani non è sicuramente delle migliori. Nonostante ciò, Simone Inzaghi può comunque sorridere. Questo perché Tajonè tornato abile e arruolabile. Già a disposizione per la sfida di San Siro contro la Juventus, terminata con un rocambolesco pareggio per 4-4, il canadese è pronto per tornare in campo.