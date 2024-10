Oasport.it - Basket, Nico Mannion sempre più lontano da Varese. Accordo con Milano vicino?

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non bastano i rifiuti della dirigenza didi fronte alle offerte dell’Olimpiaper allontanaredalla squadra biancorossa e dall’Eurolega. L’ultimo capitolo della telenovela, iniziata da un paio di settimane, racconta di un giocatore ormai deciso a dire addio all’OJM. Secondo quanto riportato stamani da La Prealpina,molto informata sulle questioni cestistiche di, infatti “traè sceso il grande freddo”. Un freddo che, secondo i più maliziosi, sta provocando dolori alla caviglia dell’ex giocatore di Golden State, fermo ormai da un paio di turni in campionato ufficialmente per problemi fisici. Secondo il quotidiano “è evidente che la storia non possa avere altro esito rispetto al divorzio”, visto che “più passano i giorni e meno l’alibi della caviglia può reggere alla prova dei fatti”.