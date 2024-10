Ilfattoquotidiano.it - “Avvicinava le signore anziane dicendo: ‘mi piace la morfina’, ha tentato di accendersi una sigaretta e ha dato di matto”: passeggero cacciato da un volo Ryanair

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un“hadi” durante ilFR07471Valencia- Milano Malpensa. Il pilota – all’altezza di Terragona e dopo 40 minuti di viaggio – è stato costretto a tornare indietro a Valencia per risolvere una situazione incresciosa avvenuta a bordo, alla quale sia gli assistenti diche il capitano stesso non sono riusciti a trovare una soluzione immediata e pacifica. Naturalmente i passeggeri hanno protestato per l’inversione di rotta, ma non c’era assolutamente alternativa. La partenza è avvenuta alle 13.59, l’atterraggio di emergenza a Valencia alle 14.42. Ilè stato poi riprogrammato per l’Italia alle 17:10. Ma cosa è accaduto in? Lo racconta un testimone alla testata Varese News: “Già in aeroporto questa persona dava qualche segnale di squilibrio.