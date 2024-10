Anteprima24.it - Ad Gesac, la Campania ha potenziale di circa 20 milioni passeggeri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La, con gli aeroporti di Napoli e Salerno insieme, ha unfra i 18 e i 20dil’anno”. Lo ha affermato Roberto Barbieri, amministratore delegato di, in occasione del tour ‘L’alfabeto del futuro., la sfida del turismo’, organizzato dal quotidiano ‘La Repubblica’, in corso nella sede napoletana di Gallerie d’Italia. Per quanto riguarda la prospettiva dell’aeroporto di Napoli Capodichino, che nell’anno in corso ha registrato13di, per il 2025 è di arrivare a 120 destinazioni con l’obiettivo di avviare collegamenti con l’Asia, dopo aver ampliato le rotte verso il continente americano che ad oggi conta, tra gli altri, un collegamento diretto con Montreal, in Canada.