Volkswagen Germania sotto choc | chiusure e licenziamenti a raffica

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lashock dopo l’annuncio della, che intende chiudere almeno tre stabilimenti nel Paese, licenziare migliaia di dipendenti e ridurre i salari di un significativo 10%. Un piano di ristrutturazione definito “storico” è stato presentato dal Comitato aziendale del gigante automobilistico, che punta a ristrutturare le attività produttive per far fronte a un periodo difficile, destinando alcune funzioni chiave fuori dal Paese. Un piano di austerità per ridurre i costi Secondo fonti aziendali,punta a risparmiare 4 miliardi di euro grazie a queste misure, congelando inoltre i salari per il 2025 e il 2026. La riduzione dei costi, che prevede anche la delocalizzazione all’estero di alcuni reparti, ha provocato una forte reazione da parte dei lavoratori e dei sindacati.