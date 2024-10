Tvpertutti.it - Uomini e Donne anticipazioni dal 28/10 al 29/10: Mario smaschera Margherita

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lerelative alle puntate che andranno in onda il 28 e 29 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Gemma Galgani conoscerà un nuovo cavaliere.Cusitore, invece, prenderà una decisione piuttosto drastica che riguarda. Il ragazzo rimarrà molto deluso da alcuni suoi comportamenti, al punto che in studio finirà perrla. Al Trono Classico, invece, Alessio Pecorelli prenderà una decisione inaspettata in merito ad una sua corteggiatrice, mentre Francesca Sorrentino sarà molto in sintonia con uno spasimante.puntate 28 e 29 ottobre 2024: novità per Gemma,controNelle prossime puntatevedremo che Gemma Galgani chiuderà la conoscenza con un cavaliere che era sceso per lei in una scorsa puntata.