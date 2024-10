Tragedia sul lavoro, 44enne morto dopo essere stato travolto da un traliccio

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella mattina di oggi, 28 ottobre, ha perso la vita l’operaioNicasio Moncada in un incidente sulche si è verificato in contrada Canne Masche, a Termini Imerese. La ricostruzione dellaSecondo la ricostruzione dei fatti, ilinvestito eda unmentre stava effettuando un’operazione di bonifica su un terreno di sua proprietà. Dalle prime informazioni sembra che ilsia precipitato su Nicasio travolgendolo insieme all’escavatore sul quale si trovava al momento dell’incidente.l’allarme sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell’1-1-8, che hanno soccorso ilcercando di rianimarlo, e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarlo dall’escavatore. Purtroppo per l’uomo non c’ènulla da fare e i carabinieri stanno indagando sul caso per capire esattamente cos’è successo.