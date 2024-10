Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 08:00

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione o ben trovatiintenso in queste ore sulla rete viaria cittadina ci sono difficoltà non con la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca le code tra le uscite Prenestina e Bufalotta in direzione Salaria code anche in carreggiata interna questo permolto intenso tra la Casilina e l’uscita a cena abbiamo rallentamenti con code su tutte le consolari entrata verso il centro città ci sono quasi sullaL’Aquila Teramo a partire da lunghezza fino alla tangenziale est cose che poi ritroviamo sulla diramazionesud da Torrenova raccordo per quanto riguarda la tangenziale rallentamenti con code tra all’uscita Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ci sono cose anche tra la Prenestina & viale Castrense San Giovanni incolonnamenti anche tu Colombo e Pontina Cody sul viadotto ...