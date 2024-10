This is me anticipazioni seconda puntata: dagli ospiti alle esibizioni | Spoiler (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cosa vedremo nella seconda puntata dello speciale Amici- Verissimo? Durante la registrazione di This is me, o meglio della seconda puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, abbiamo appreso ospiti, interviste ed esibizioni. Ecco tutti gli Spoiler sul programma di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa con le anticipazioni sul titolo e sulla prima puntata di This is me, che è stata registrata in due giorni distinti. This is me anticipazioni e ospiti: quali talenti sono stati convocati? Nella prima puntata di This is me vedremo: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone, ma anche Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash, Irama e Serena Carella. Come ballerini professionisti, sempre provenienti dal talent, invece: Alessio Gaudino, Alessio Cavaliere, Talisa, Michele Lanzeroti e Spillo. Superguidatv.it - This is me anticipazioni seconda puntata: dagli ospiti alle esibizioni | Spoiler Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Cosa vedremo nelladello speciale Amici- Verissimo? Durante la registrazione diis me, o meglio delladel programma condotto da Silvia Toffanin, abbiamo appreso, interviste ed. Ecco tutti glisul programma di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa con lesul titolo e sulla primadiis me, che è stata registrata in due giorni distinti.is me: quali talenti sono stati convocati? Nella primadiis me vedremo: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone, ma anche Elena D’Amario, Diana Del Bufalo, Stash, Irama e Serena Carella. Come brini professionisti, sempre provenienti dal talent, invece: Alessio Gaudino, Alessio Cavaliere, Talisa, Michele Lanzeroti e Spillo.

