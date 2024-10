.com - Serie D / Ancona, Gadda: “Vittoria essenziale la squadra c’è ed è viva”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’appello di patron Polci contro il divieto di trasferta nel derby contro la Samb di domenica prossima: “vietare una trasferta simile è un’ingiustizia e significa togliere il calcio della sua essenza, i tifosi” VALLESINA, 28 ottobre 2024 – “Partita durissima visto come si era messa la situazione, sia sul piano mentale che della preparazione perciò sono molto contento.” Così esordisce misternel post gara di ieri– Recanatese. “La Recanatese ha saputo palleggiare bene pure con un uomo in meno ma obiettivamente non ricordo un tiro in porta da parte loro ne azioni rischiose. Nel secondo tempo in noi è subentrato solo il pensiero del risultato. Laè perlomeno tornata solida rischiando poco e tutti si sono sacrificati. Chiaramente si può fare meglio, ma oggi era importante mettere una pezza al momento negativo che si era innescato.