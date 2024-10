Perché Ferrari e McLaren festeggiano insieme anche se lottano contro per il Mondiale Costruttori F1 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vincendo gli ultimi due Gp la Ferrari ha ridotto il gap sulla McLaren, ora avanti di 29 punti. Ma dopo il successo di Sainz in Messico il CEO McLaren Zak Brown ha festeggiato con la Ferrari. Fanpage.it - Perché Ferrari e McLaren festeggiano insieme anche se lottano contro per il Mondiale Costruttori F1 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Vincendo gli ultimi due Gp laha ridotto il gap sulla, ora avanti di 29 punti. Ma dopo il successo di Sainz in Messico il CEOZak Brown ha festeggiato con la

Perché Ferrari e McLaren festeggiano insieme anche se lottano contro per il Mondiale Costruttori F1

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il GP del Bahrain, andato in scena sabato 2 marzo, ha segnato l’avvio del Mondiale F1 2024. La stagione sarà lunghissima, con la disputa di ben 24 Premi (a cui si aggiungono sei Sprint Race) e la conclusione prevista per domenica 8 dicembre ad Abu ... (Oasport.it)

Il GP del Bahrain, andato in scena sabato 2 marzo, ha segnato l’avvio del Mondiale F1 2024. La stagione sarà lunghissima, con la disputa di ben 24 Premi (a cui si aggiungono sei Sprint Race) e la conclusione prevista per domenica 8 dicembre ad Abu ... (Oasport.it)

Gp Messico 2024, gara McLaren. Una gara positiva per Lando Norris in vista della lotta al Titolo Piloti. Dopo una partenza difficile, condita da una lotta dura contro Max Verstappen, tra l’altro penal ... (msn.com)

Con la doppietta degli Stati Uniti, la Ferrari è tornata in piena corsa per il Mondiale Costruttori. La McLaren ha 48 punti di vantaggio, recuperarli negli ultimi 5 Gp con 250 punti a disposizione non ... (fanpage.it)

La prima giornata di attività in pista sul circuito Hermanos Rodríguez è stata decisamene intensa. La sessione FP2, tornata eccezionalmente alla durata di 90 minuti per permettere di svolgere i test ... (msn.com)