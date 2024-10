Lettera43.it - Paolini nella storia del tennis italiano: è quarta nel ranking Wta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Jasmineha scritto un’altra memorabile pagina didelazzurro. Alla vigilia delle Wta Finals, in programma a Riyad dal 2 al 9 novembre, la 28enne toscana ha ritoccato il suo bestraggiungendo il quarto postoclassifica mondiale. È il miglior risultato di sempre per un’italiana alla pari di Francesca Schiavone, che si issò così in alto a gennaio 2011, pochi mesi dopo aver vinto il Roland Garros. L’azzurra ha guadagnato due posizioni, scalzando in un colpo solo sia l’americana Jessica Pegula sia la kazaka Elena Rybakina. Il terzo gradino del podio, occupato dalla statunitense Coco Gauff, è a un passo: poco meno di 100 punti infatti separano i 5.144 didai 5.230 della 20enne di Atlanta. Inarrivabili Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente in vetta con 9.016 e 7.970.