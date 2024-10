Nuovo sportello Ater presso la sede centrale del Comune di Fiumicino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fiumicino, 28 ottobre 2024 – L’Amministrazione Comunale annuncia l’apertura di un Nuovo sportello Ater presso la sede centrale in P.zza Generale C.A. Dalla Chiesa 78, secondo piano, stanza 209. Un’ iniziativa, promossa dall’Assessore all’Edilizia, Ater, Angelo Caroccia, che risponde alle necessità dei cittadini residenti nelle case Ater, offrendo loro un contatto diretto con l’azienda. “L’apertura di questo sportello nasce dalla volontà dell’Amministrazione di accogliere le richieste dei cittadini e di fornire loro un canale diretto per segnalare eventuali disagi o ricevere chiarimenti – dichiara l’assessore -. A partire da martedì 29 ottobre, sarà possibile recarsi presso lo sportello per parlare direttamente con un dipendente Ater. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – L’Amministrazione Comunale annuncia l’apertura di unlain P.zza Generale C.A. Dalla Chiesa 78, secondo piano, stanza 209. Un’ iniziativa, promossa dall’Assessore all’Edilizia,, Angelo Caroccia, che risponde alle necessità dei cittadini residenti nelle case, offrendo loro un contatto diretto con l’azienda. “L’apertura di questonasce dalla volontà dell’Amministrazione di accogliere le richieste dei cittadini e di fornire loro un canale diretto per segnalare eventuali disagi o ricevere chiarimenti – dichiara l’assessore -. A partire da martedì 29 ottobre, sarà possibile recarsiloper parlare direttamente con un dipendente

