Davidemaggio.it - Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia: anticipazioni seconda puntata di martedì 29 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) @ US RaiUn racconto quasi gotico, che si muove tra passato e presente e che ruota attorno ad un quadro misterioso dipinto con sangue umano. Questo è, il nuovo caso diche terrà compagnia al pubblico di Rai 1 per tre serate. A seguire tutte le, aggiornate di volta in volta.– Ididi29rintraccia Alice S2 E3: Il vecchio Emmanuel scompare, lasciando in casa segni di colluttazione e le impronte di Diego.scopre dettagli cruciali interrogandolo. Intanto, cresce l’attrazione tra Sandro e Krisnja. Attraverso il guinzaglio di Smoky,rintraccia Alice e, al confine con la Val Resia, fanno una macabra scoperta. S2 E4:riesaminando i filmati delle telecamere, rileva dettagli di una conversazione tra Emmanuel e Marta.