Napoli, Conte si gode Inter-Juve e va in fuga: che occasione con il Milan, ma... (Di lunedì 28 ottobre 2024) è il momento di sorridere per il Napoli e per Antonio Conte. C`è stato tempo per godersi lo spettacolo di San Siro tra Inter e Juventus, gara Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) è il momento di sorridere per ile per Antonio. C`è stato tempo perrsi lo spettacolo di San Siro trantus, gara

Napoli, Conte si gode Inter-Juve e va in fuga: che occasione con il Milan, ma...

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È il momento di sorridere per il Napoli e per Antonio Conte. C'è stato tempo per godersi lo spettacolo di San Siro tra Inter e Juventus, gara che è terminata sul risultato di 4-4 e nessuna delle due s ... (calciomercato.com)

Quasi tutta l`attenzione della Serie A è finita sul Napoli. Inevitabile nel momento in cui gli azzurri oggi si ritrovano al primo posto e ... (msn.com)

Antonio Conte, ex allenatore di entrambe le squadre e attuale tecnico della capolista Napoli, si è goduto il pareggio tra Inter e Juventus dalla cima della ... (lifestyleblog.it)

'Dopo lo spettacolo di Inter – Juve gode Antonio Conte. Il Napoli ora è a più 4 dalla seconda, una piccola fuga e allora attenzione: se si dà un piccolo vantaggio a mister Conte si rischia molto! Nel ... (informazione.it)

Il rocambolesco pareggio di San Siro tra Inter e Juventus mette in luce le fragilità delle due big. Conte osserva e si gode il primato ... (napolipiu.com)