Romadailynews.it - Municipio VI, Rotondo (Lega): “Inaugurata prima targa in ricordo di Falcone e Borsellino”

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Una mattinata importante per il nostro territorio, continuando l’impegno per coltivare il seme dellalità. Le istituzioni tutte, hanno l’obbligo morale di proseguire la lotta culturale, indicata da Giovannie Paolo”. Così in una nota il consigliere del VI, presidente della commissione Giubileo Alessio. “Abbiamo deciso di intitolare idealmente l’area giochi del Parco Collina della Pace “Peppino Impastato” ai due giudici che, certi del pericolo concreto, hanno liberato la nazione dalla Mafia di Cosa Nostra. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché le organizzazioni criminali hanno ancora un ruolo nella nostra società e solo attraverso una comunità sana e partecipe possiamo “vaccinare” i nostri territori. Insieme al Presidente Nicola Franco, l’on. Simonetta Matone, l’on. Laura Cartagine, l.’on Maurizio Politi, la Dott.