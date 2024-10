Multe incassi da record In dieci mesi 13 miliardi

Quotidiano.net - Multe, incassi da record. In dieci mesi 1,3 miliardi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante la crociata del ministro dei trasporti Salvini sue autovelox, le sanzioni stradali continuano a generare enormi introiti per gli enti locali: nei primi 10del 2024 la spesa delle famiglie arriva a 1,3di euro. A snocciolare i dati è il Codacons: Lombardia in testa con 324 milioni di, poi Lazio (130 milioni) ed Emilia-Romagna (129 milioni). Tra le grandi città : Milano (128,7 milioni), Roma (88) e Torino (43,7 milioni). Per i piccoli Comuni 165 milioni dalle