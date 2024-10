Anteprima24.it - Mondragone, arrestato uomo per violazione delle misure cautelari del braccialetto elettronico

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di sabato, undi 38 anni di origini albanesi sottoposto alla misura del, è statoper aver violato il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa. Il 38enne è statodalla radiomobile di, ed è stato tradotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ilera stato applicato per evitare contatto con la ex compagna, nonché madre di sua figlia. L’si è disfatto del, danneggiandolo, e lo ha consegnato alla figlia adolescente, incontrata in strada, intimandole di farlo recapitare alla madre. Scattato l’allarme del, le forze dell’ordine si sono recate prontamente sul luogo indicato dalle coordinate gps. Però, il segnale portava dalla figlia.