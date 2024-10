Lanazione.it - Lucca Comics, biglietti a quota 230mila. La Zecca presenta la medaglia ufficiale

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – E’ iniziato il vero e proprio conto alla rovescia per la grande kermesse di& Games che aprirà infatti i battenti mercoledì. A ieri sera ivenduti viaggiavano intorno ai. Intanto, come ogni anno, la Fondazione Anticadihato ladi& Games.che suggella una collaborazione iniziata ventuno anni fa tra l’organizzazione dell’iconico evento di fama mondiale e lalucchese che vanta ben tredici secoli di storia. Come per le precedenti edizioni, è stata realizzata in versioni e tirature diverse, una particolare in argento 925 in numero limitato (solo 50 esemplari punzonati), una versione in lega argentata galvanizzata di cui sono disponibili solo 200 pezzi e poi il tipo standard in lega di ottone, dorato disponibile in più ampio numero.