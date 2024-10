Lady Gaga, Disease: buone e cattive notizie dalle classifiche (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre Die With A Smile continua a dominare le classifiche di mezzo mondo (sta andando bene anche in Italia), Lady Gaga ha deciso di rilasciare il suo nuovo singolo, quello che apre le porte al suo settimo album. Disease ha avuto un buon debutto, con quattro milioni e mezzo di ascolti su Spotify, il dodicesimo posto nella Global Spotify e una ventina di n°1 su iTunes. Il secondo giorno non è andato altrettanto bene, ma questo ci sta ed era prevedibile, il singolo infatti è sceso alla 23 nella Global Spotify, con 2,9 milioni di stream, segnando un calo del 39% . In Italia c’è stato uno dei peggiori risultati, visto che il nuovo singolo della Germanotta in 24 ore è sceso di 59 posizioni. Ma adesso arrivano anche buone e cattive notizie da due delle classifiche più importanti al mondo. Biccy.it - Lady Gaga, Disease: buone e cattive notizie dalle classifiche Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mentre Die With A Smile continua a dominare ledi mezzo mondo (sta andando bene anche in Italia),ha deciso di rilasciare il suo nuovo singolo, quello che apre le porte al suo settimo album.ha avuto un buon debutto, con quattro milioni e mezzo di ascolti su Spotify, il dodicesimo posto nella Global Spotify e una ventina di n°1 su iTunes. Il secondo giorno non è andato altrettanto bene, ma questo ci sta ed era prevedibile, il singolo infatti è sceso alla 23 nella Global Spotify, con 2,9 milioni di stream, segnando un calo del 39% . In Italia c’è stato uno dei peggiori risultati, visto che il nuovo singolo della Germanotta in 24 ore è sceso di 59 posizioni. Ma adesso arrivano ancheda due dellepiù importanti al mondo.

Lady Gaga, Disease: buone e cattive notizie dalle classifiche

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bruno Mars è uno dei cantanti più di successo degli ultimi decenni, ma nell’ultimo periodo si era preso una pausa (l’ultimo album risale al 2016). Quest’anno però è tornato in grande forma e lo ha fatto collaborando in due hit di enorme successo: ... (Biccy.it)

“Vorrei essere perfetta (proprio come te) ma sono un alieno ti sto mandando un sos, portami a casa non siamo fatti per stare insieme (…) ohhh tesoro non puoi aggiustarmi sono nato con il cuore spezzato”. Lady Gaga torna in gran forma con “Disease”, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Oggi esce nelle radio il nuovo singolo di Lady Gaga, "Disease". Nel brano, Gaga veste i panni di medico: testo e significato. (tag24.it)

Il nuovo singolo piacerà ai fan di vecchia data ma pure a quelli nuovi: “Posso essere il dottore, posso curare la tua malattia” ... (rollingstone.it)

In un alternanza tra cinema e musica che ormai è diventata per lei abituale, Lady Gaga torna sulle scene musicali con il nuovo singolo, Disease, il primo estratto dal suo nuovo album in studio, il ... (msn.com)