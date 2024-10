Lanazione.it - "IncludiAMOci" - Memorial Enrico Marchetti. La marcia podistica tra Viareggio e Vecchiano

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è tenuta domenica 20 ottobre 2024 lanon competitiva intitolata “” alla memoria diche si è articolata nelle strade e nei sentieri del territorio dicon percorrenze di 2, 5, 10 e 17 km con partenza libera dalle ore 7.30. La manifestazione rientra nel circuito delle “Tre Province” ed è organizzata per portare l’attenzione sul tema della fragilità visto che partenza e arrivo si sono tenute alla struttura del CE.SE.R. situata in Via Comparini 6 a. Si tratta di un centro dell’Azienda USL Toscana nord ovest in cui si svolgono attività socio-terapeutiche e di socializzazione per soggetti più deboli a rischio emarginazione. Qui l’associazione “Fiore di Loto” Ets svolge un ruolo di co-progettazione e co-gestione dei servizi proprio insieme all’Azienda sanitaria.