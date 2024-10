Liberoquotidiano.it - "Il problema sono io?". Roma-caos, i tifosi aspettano il capitano Pellegrini fuori dalla stazione Termini

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Clima incandescente nella. Dentro lo spogliatoio, con l'allenatore Ivan Juric che dopo la sconfitta-scoppola in casa della Fiorentina per 5-1 ha strigliato i suoi giocatori con toni veementi, e, in piazza nella Capitale dove gli ultras hanno aspettato i giocatori di ritorno da Firenze nella notte per un faccia a faccia notturno ben poco pacifico. "Abbiamo buttato nel ces***o 40 giorni di ottimo lavoro", si è sfogato Juric con i giornalisti. L'ex tecnico del Torino, arrivato poco più di un mese fa al posto dell'esonerato Daniele De Rossi, non sembra avere la squadra in mano. E anche tatticamente appare in confusione, con la doppia sostituzione di Cristante e Angelo alla mezz'ora, sul 2-0 per i viola, assai criticata dae commentatori. L'undicesimo posto con 10 punti in 9 giornate non depone a favore del croato, che rischia il siluramento-lampo.