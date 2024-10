“Ha fatto da palo nell’omicidio di Paolo Salvaggio a Buccinasco”: ergastolo per Benedetto Marino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – È stato condannato all’ergastolo, Benedetto Marino, accusato di aver fatto da palo nell’omicidio di Paolo Salvaggio, l’11 ottobre 2021 a Buccinasco. Non fu lui a sparare ma, secondo l’accusa, garantì una “celere e sicura via di fuga” in auto a uno dei due killer, non identificati, che in sella a un motorino avevano sparato tre colpi contro Salvaggio detto "Dum Dum", elemento di spicco della criminalità milanese. Il 45enne Marino, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e difeso dall'avvocato Davide Montani, invece si è sempre detto innocente, ribadendo anche durante l'interrogatorio in aula che quel giorno si trovava in zona per acquistare droga e che l'uomo ripreso dalle telecamere mentre saliva sulla sua Peugeot era il pusher. E il legale promette: impugneremo la sentenza. Ilgiorno.it - “Ha fatto da palo nell’omicidio di Paolo Salvaggio a Buccinasco”: ergastolo per Benedetto Marino Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – È stato condannato all’, accusato di averdadi, l’11 ottobre 2021 a. Non fu lui a sparare ma, secondo l’accusa, garantì una “celere e sicura via di fuga” in auto a uno dei due killer, non identificati, che in sella a un motorino avevano sparato tre colpi controdetto "Dum Dum", elemento di spicco della criminalità milanese. Il 45enne, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e difeso dall'avvocato Davide Montani, invece si è sempre detto innocente, ribadendo anche durante l'interrogatorio in aula che quel giorno si trovava in zona per acquistare droga e che l'uomo ripreso dalle telecamere mentre saliva sulla sua Peugeot era il pusher. E il legale promette: impugneremo la sentenza.

“Ha fatto da palo nell’omicidio di Paolo Salvaggio a Buccinasco”: ergastolo per Benedetto Marino

