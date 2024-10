Lettera43.it - Google lancerà il Project Jarvis: l’AI saprà usare i computer e navigare su internet da sola

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si chiamae si tratta del progetto messo in piedi dasull’Intelligenza Artificiale. Nei piani del colosso di Mountain View,sarà in grado non soltanto di interagire con i programmi deima anche disuin maniera autonoma. Secondo quanto trapela,loentro dicembre.sarebbe in grado di interagire con i browser web, quindi con Chrome, per poter assistere gli utenti durante attività come la prenotazione dei voli, lo shopping online o la semplice ricerca di informazioni. Il nuovo progetto dovrebbe essere presentato contemporaneamente alle nuove funzionalità deldi, Gemini. Gemini (Getty Images).Anthropic e il chatbot Claude Non si tratta di una novità assoluta.