Geppi Cucciari prende in giro il ministro Giuli: "È lo spirito dell'acqua, ma soprattutto del vino" | VIDEO

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inildella Culturadi mira Alessandro: la conduttrice e comica, infatti, ha fatto il “verso” aldella Cultura durante la cerimonia di chiusura della Festa del Cinema di Roma. “È gioioso approssimarsi dell’ora del desio, vi sono oltremodo riconoscente, non mi esprimo per celia. Giammai, ritengo il vostro tributo plasticamente propedeutico al soffio vitale che spira or ora alle mie spalle come anelito di simpatia e sincero tripudio. Lomadel” ha dichiaratodal palco facendo satira sui testi complessi spesso proposti da. La comica, che ha annusato la cartelletta degli appunti scatenando le risate e gli applausi del pubblico, ha quindi aggiunto: “Scusate devono avermi dato per errore il discorso di qualcun altro.