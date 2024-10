Georgia: Tajani, 'attacco russo non soltanto militare' (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "C'è un attacco da parte russa che non è soltanto militare. Ma sta anche nel tentativo di influenzare la situazione politica ed elettorale in Moldavia e in Georgia. Allo stesso tempo i russi continuano a fare attacchi cibernetici in molti Paesi". Lo ha detto in un'intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito della contestata vittoria dei filorussi alle elezioni in Georgia. Liberoquotidiano.it - Georgia: Tajani, 'attacco russo non soltanto militare' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "C'è unda parte russa che non è. Ma sta anche nel tentativo di influenzare la situazione politica ed elettorale in Moldavia e in. Allo stesso tempo i russi continuano a fare attacchi cibernetici in molti Paesi". Lo ha detto in un'intervista al Messaggero il ministro degli Esteri Antonioa proposito della contestata vittoria dei filorussi alle elezioni in

