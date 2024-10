FOTO/ Avvio con qualche disagio per la chiusura di piazza Risorgimento: il nuovo piano traffico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa rivoluzione per il traffico veicolare nella zona di piazza Risorgimento e dintorni è cominciata come annunciato. A causa dei lavori del cosiddetto piano Periferie che per due anni, ossia fino all’autunno del 2026, investiranno piazza Risorgimento e piazzali Vari, sede del terminal delle linee su gomma extraurbane, l’automobilista dovrà armarsi di grande pazienza e rinunciare ai percorsi abituali. Anteprima24.it - FOTO/ Avvio con qualche disagio per la chiusura di piazza Risorgimento: il nuovo piano traffico Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa rivoluzione per ilveicolare nella zona die dintorni è cominciata come annunciato. A causa dei lavori del cosiddettoPeriferie che per due anni, ossia fino all’autunno del 2026, investirannoli Vari, sede del terminal delle linee su gomma extraurbane, l’automobilista dovrà armarsi di grande pazienza e rinunciare ai percorsi abituali.

