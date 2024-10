Colle | rimuovere disparità nella Sanità

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 12.25 "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessarioe superare condizioni di divario territoriale","l'universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili, come ci prescrive la Costituzione".Così il presidente Mattarella celebrando i "Giorni della ricerca". "Ricerca,prevenzione,cura,vanno di pari passo.La lotta ai tumori è un terreno esemplare sotto questo profilo",occorre "sconfiggere la diffidenza"verso l'applicazione dei risultati della ricerca.