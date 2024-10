Formiche.net - Cina, Russia e ora Georgia. Orbán mina vagante nell’Ue

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Viktornon ha aspettato che la Commissione elettorale centralena pubblicasse alcun dato per fare le congratulazioni al primo ministro Irakli Kobakhidze e al partito suo, Sognono, guidato dall’oligarca filorusso Bidzina Ivanishvili, “per la loro schiacciante vittoria nelle elezioni parlamentari”. “I cittadini dellasanno cosa è meglio per il loro Paese e oggi hanno fatto sentire la loro voce”, ha scritto il premier ungherese su X sabato. Gli sono bastati gli exit poll diffusi dal partito al potere, di segno opposto ad altri favorevoli alla coalizione delle forze di opposizione europeiste. Ieri il governono ha annunciato che il premier ungherese sarà oggi e domani in visita nel Paese.